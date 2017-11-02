Студенты из Уфы стали лучшими в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России в авиационной отрасли» Фото: пресс-центр УГАТУ Студенты из Уфы стали лучшими в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России в авиационной отрасли» Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты из Уфы стали лучшими во всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России в авиационной отрасли» в Ульяновске. Магистрант и третьекурсник Уфимского государственного авиационного технического университета Эльвир Асбапов и Нияз Диваев (научный руководитель – профессор кафедры АТП К.С.Кульга) успешно прошли все этапы престижного технического конкурса и заняли первое и второе места в номинации «Моделирование (CAD)».

В пресс-центре УГАТУ уточнили, в этом году состязание приобрело отраслевое разделение. В Тюмени выбрали лучших инженеров в нефтегазовой отрасли. В Ульяновске – лучших специалистов авиационной отрасли.

Первый этап проходил в заочном режиме непосредственно на базе вузов и предприятий авиационного профиля. Его победители стали участниками финала. Состязания проходили в режиме реального времени на единой технологической площадке, что позволило объективно оценить качество подготовки и квалификации, как уже действующих специалистов, так и студентов. В этом году в заочном этапе «ТОП-100 лучших инженеров России» участвовали порядка 400 инженеров промышленных предприятий и студенты вузов из 22 регионов страны.

В очном этапе, который проходил на базе Ульяновского госуниверситета, приняли участие почти 130 конкурсантов. В этом году они прибыли из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Приморского и Алтайского краев, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы, Ульяновской, Ярославской, Калужской, Ростовской и Белгородской областей.

Участникам предстояло спроектировать новую деталь.

«Для студентов самым главным препятствием было отсутствие опыта взаимодействия с реальными механизмами. Они имеют мало навыков работы с реальными металлами, механическими передачами, вращением. Но как показала практика, победителей конкурса это не остановило, и они предусмотрели эти вещи в своих моделях», — прокомментировал задание руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании «Аскон-Волга» Леонид Камалов.