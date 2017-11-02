В Уфе люди живут в доме, построенном с грубыми нарушениями‍, опасными для жизни - возбуждено уголовное дело Фото: ИА «Башинформ» В Уфе люди живут в доме, построенном с грубыми нарушениями‍, опасными для жизни - возбуждено уголовное дело Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении «неустановленного сотрудника» ООО «Многопрофильное предприятие Бриз» — застройщика многоэтажного жилого дома в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая. Он подозревается в производстве, хранении, перевозке, сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, с 2004 по 2013 годы без разрешения на строительство компания возвела дом. По окончании работ застройщик в администрацию Уфы за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не обращался, однако, граждан уже заселили. Надзорные органы в ходе проверки обнаружили, что предусмотренное проектом газоснабжение в доме отсутствует, установлены электрические плиты, монтажные работы выполнены, а пуск газа не произведен по причине отсутствия заключения о соответствии построенного объекта требованиям законодательства. В результате проверки установлены также нарушения противопожарного законодательства, что делает опасным эксплуатацию жилого дома и создает угрозу для проживания людей в построенном доме.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Изъята и изучается следователями с привлечением специалистов строительно-техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СК.

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