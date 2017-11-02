В Москве в Совете Федерации награду вручили школьнику из Башкирии, спасшему двухлетнего ребенка Фото: МЧС России В Москве в Совете Федерации награду вручили школьнику из Башкирии, спасшему двухлетнего ребенка Фото: МЧС России

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В зале Совета Федерации сегодня, 2 ноября награждали юных героев из разных регионов России и благодарили их родителей.Более 20 детей получили медали, грамоты и ценные подарки. Все они в экстремальных ситуациях проявили настоящее мужество и героизм, не задумываясь пришли на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Медалью «За мужество в спасении» отмечен и шестиклассник из Башкортостана Ярослав Адоньев, который в марте прошлого года спас двухлетнюю девочку.

Ученик стерлитамакской школы №8 играл с друзьями во дворе. В какой-то момент он заметил в окне второго этажа, распахнутого настеж, маленького ребенка. Мальчик успел подбежать к окну и поймал малышку.

За свой героический поступок Ярослав Адоньев уже был награжден руководством МВД по РБ. Н

Сегодня же в Москве награды, благодарственные письма и подарки вручили ребятам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МЧС России Владимир Пучков, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В торжественном мероприятии приняли участие сенаторы Совета Федерации, герои России и Советского Союза, курсанты и слушатели учебных заведений МЧС, МВД и Министерства обороны РФ, представители волонтерских и общественных организаций.

«Мы чествуем маленьких граждан из разных уголков страны, неравнодушных к чужому горю – тех, кто проявил мужество при спасении человека из бушевавшей природной стихии, огня или воды. Вы достойны самых больших наград, — сказала Валентина Матвиенко. – Хочется также отметить родителей, которые воспитали достойных граждан с личностным внутренним стержнем».

Помимо официальной торжественной церемонии, для ребят была организована обширная экскурсионная программа. Они посетили Кремль, Большой Московский Государственный Цирк, зоопарк, а также Национальный центр управления в кризисных ситуация МЧС России, где познакомились с историей и современным состоянием пожарно-спасательного дела.