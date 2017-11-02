«Салават Юлаев» прерывает короткую серию поражений победой над «Куньлунь Ред Стар» Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» прерывает короткую серию поражений победой над «Куньлунь Ред Стар» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С начала матча «Куньлунь Ред Стар» обходил по всем показателям статистики гостей из Уфы. Китайская дружина перебросала «Салават» в первом периоде практически в два раза. Однако на перерыв уфимская хоккейная дружина ушла с минимальным преимуществом — 0:1. Распечатал ворота Игорь Макаров, помогли ему Евгений Коротков и Максим Майоров.

Вторая двадцатиминутка выдалась результативной для обоих соперников. «Юлаевцы» остались вчетвером и снова подпортили себе статистику игры в меньшинстве: голкипер «Салавата» Бен Скривенс не выручил команду. Счет в матче сравнял Жильбер Брюле. К экватору второго отрезка игрового времени финский форвард уфимцев Йонас Кемпайнен выводит «зеленых» вперед – 1:2.

В третьем периоде гости не смогли удержать преимущество и пропустили вторую шайбу. Позднее «Салават» остался в большинстве, которое реализовал забивающий защитник Филип Ларсен. Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн решил использовать шанс и взял видеопросмотр на предмет «блокировки вратаря». Но арбитры были непреклонны и засчитали чистый гол – 2:3.

«Юлаевцы» возвращаются в Россию с тремя очками в копилке. Следующую встречу уфимский клуб проведет с хабаровским «Амуром» 4 ноября.