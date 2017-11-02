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2 ноября Четверг

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Уфимский волейбольный клуб «Урал» выйдет на матч с «Ярославичем» в обновленной форме - фото

СПОРТ

Уфимский волейбольный клуб «Урал» выйдет на матч с «Ярославичем» в обновленной форме - фото Фото: ВК "Урал"

Уфимский волейбольный клуб «Урал» выйдет на матч с «Ярославичем» в обновленной форме - фото Фото: ВК "Урал"

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

2 ноября волейболисты «Урала» презентовали новую форму, в которой они выйдут на игру с «Ярославичем». Главный элемент новой амуниции уфимцев – стреляющий из лука всадник в национальной одежде башкирских воинов. По сообщениям пресс-службы ВК «Урал», на создание обновленной экипировки руководство клуба вдохновил эпос «Урал-Батыр».

«С этого сезона мы хотели привести все наши команды, которые входят в семью волейбольного клуба «Урал», к этому эпосу. В символике клуба Суперлиги появился всадник Урал-Батыр, который едет верхом на крылатом коне Акбузате и стреляет из лука в нечистую силу», — объяснил нововведение президент клуба Марат Марданов.

Напомним, волейболисты уфимского клуба четыре сезона подряд играли в старой форме. На данный момент «Урал» находится на пятом месте в турнирной таблице.

Теги: волейбол, Урал
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