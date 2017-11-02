Госстрой Башкирии объявил смотр-конкурс лучших домов и жилых комплексов республики Фото: Андрей Старостин Госстрой Башкирии объявил смотр-конкурс лучших домов и жилых комплексов республики Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Государственный комитет Башкортостана по строительству и архитектуре объявил о начале смотра-конкурса лучших жилых комплексов, отдельных жилых домов и гражданских зданий, построенных в регионе в 2015-2016 годах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря.

Получить более подробную информацию можно на сайте Госстроя республики.