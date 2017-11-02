Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.15 ↑

EUR 67.71 ↓

2 ноября Четверг

Уфа   °

Госстрой Башкирии объявил смотр-конкурс лучших домов и жилых комплексов республики

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Госстрой Башкирии объявил смотр-конкурс лучших домов и жилых комплексов республики Фото: Андрей Старостин

Госстрой Башкирии объявил смотр-конкурс лучших домов и жилых комплексов республики Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Государственный комитет Башкортостана по строительству и архитектуре объявил о начале смотра-конкурса лучших жилых комплексов, отдельных жилых домов и гражданских зданий, построенных в регионе в 2015-2016 годах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря.

Получить более подробную информацию можно на сайте Госстроя республики.

Теги: конкурс, жилой комплекс, дом
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть