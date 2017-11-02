Спектакль Башкирского театра драмы им. М. Гафури «Антигона» номинирован на премию «Золотая Маска» Фото: Роман Шумнов Спектакль Башкирского театра драмы им. М. Гафури «Антигона» номинирован на премию «Золотая Маска» Фото: Роман Шумнов

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Спектакль Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури «Антигона» номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска – 2018».

Как сообщили в пресс-службе театра, постановка башкирского театра представлена в семи номинациях. Это «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера» – Фарид Бикчантаев, «Лучшая женская роль» – Лилия Галина за роль Антигоны, «Лучшая мужская роль» – Олег Ханов за роль Креона, «Лучшая женская роль второго плана» – Гульмира Исмагилова за роль Исмены, «Лучшая мужская роль второго плана» – Алмас Амиров за роль Хора, «Лучшая работа художника» — Альберт Нестеров.

24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2018 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

Напомним, премьера спектакля состоялась 4-5 октября 2016 года. «Антигона» – участник Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», г.Казань, 2017. Также победитель в четырех номинациях на Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык-2017» (лучший спектакль, лучшая мужская и женская роль – Олег Ханов и Лилия Галина, лучшая мужская роль второго плана – Ильдар Саитов).

Отметим, опера «Искатели жемчуга» в постановке Башкирского государственного театра оперы и балета и рок-опера «Белый конь. Златая птица (Акбузат)» Государственного академического русского драматического театра вошли в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска – 2018».