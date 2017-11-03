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3 ноября Пятница

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В столице Башкирии состоится ярмарка «строительных» вакансий

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В столице Башкирии состоится ярмарка «строительных» вакансий Фото: Андрей Старостин

В столице Башкирии состоится ярмарка «строительных» вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 9 ноября состоится очередная ярмарка вакансий. На этот раз свои вакантные места соискателям предложат организации строительной сферы.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий — автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь и токарь.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Теги: ярмарка вакансий, строительство
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