В Уфе оказывают бесплатную профессиональную психологическую помощь родителям, переживающим смерть младенца Фото: из открытых источников В Уфе оказывают бесплатную профессиональную психологическую помощь родителям, переживающим смерть младенца Фото: из открытых источников

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе начал работу Благотворительный фонд помощи родителям «Свет в руках». Организация оказывает бесплатную профессиональную психологическую помощь, а также информационную поддержку родителям и членам их семей в ситуации потери ребенка накануне, во время или после рождения ребенка. Об этом сообщила координатор фонда в столице и РБ Юлия Салимова.

Уфимцы, которым пришлось пережить утрату, смогут найти поддержку на групповых встречах с психологом, индивидуальных встречах или через средства связи. Встречи родителей с психологом проводятся в группе, где можно пообщаться с теми, кому пришлось столкнуться с подобной трудной жизненной ситуацией. На сайте благотворительной организации можно найти брошюру с полезной информацией о том, как действовать, куда обращаться, что делать в этот период. В процессе совместной работы в группе поддержки родители смогут пройти психологическую подготовку к будущей беременности.

Фонд помогает справиться с эмоциональным выгоранием врачам, которые проходят через смерть ребенка вместе с родителями. Это входит в шестичасовой курс для сотрудников медучреждения, разработанный на основе передовых российских и международных практик. Он повысит информированность акушеров, гинекологов и неонатологов в том, как взаимодействовать с пациентами в процессе и после утраты.

Значительное количество российских семей сталкивается с перинатальной смертностью. По данным фонда «Свет в руках», только за 2016 год мертворожденных детей в стране было более 17 тысяч. Из них треть погибших новорожденных — доношенные. Лишь 34% беременностей являются здоровыми и роды проходят без осложнений.

Сегодня фонд в г. Уфе проводит встречи для родителей 1 раз в месяц. Записаться на встречу можно на сайте организации в разделе «Группа поддержки».