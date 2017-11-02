«Люди, которые с перспективой смотрят в будущее, прекрасно понимают значение башкирского языка» - Амир Ишемгулов Фото: Олег Яровиков «Люди, которые с перспективой смотрят в будущее, прекрасно понимают значение башкирского языка» - Амир Ишемгулов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главная задача Всемирного курултая башкир — направление своей деятельности на сохранение мира, дружбы между нациями, этносами и в республике, и в стране в целом. Только на этой основе можно добиться процветания России в экономическом, политическом, социальном планах. Об этом заявил председатель Исполкома «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Амир Ишемгулов на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира, Совета Ассамблеи народов республики.

Амир Ишемгулов подробно рассказал о деятельности организации на протяжении последних лет. Руководитель исполкома процитировал Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Основными вопросами государственной национальной политики, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему является сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности.

Амир Ишемгулов поддержал решение Главы республики о поддержке государственных языков Башкортостана и языков народов региона. Рустэм Хамитов поручил Правительству РБ до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить Государственную программу по сохранению и развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки».

«Люди, которые с перспективой смотрят в будущее, прекрасно понимают значение башкирского языка, относящегося к тюркской группе языков, для международных взаимоотношений, — сказал Амир Ишемгулов. — Башкирский язык схож с более чем 40 тюркскими языками народов, живущих в разных странах мира. В мире численность этих народов сегодня составляет 200 миллионов человек. Владея башкирским языком, можно понять и легко усвоить остальные тюркские языки». По мнению председателя исполкома, «людям со знанием башкирского также легче освоить многие иностранные языки, например, английский и немецкий, так как в них есть общие звуки с башкирским языком, например, h, который трудно произносить, не зная башкирского языка».