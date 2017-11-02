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УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Впервые в Уфе телеведущий программы

«Магаззино» на телеканале «Пятница!» Александр Молочко проверил один из уфимских супермаркетов вместе с детьми, участниками всероссийского медиафестиваля-тренинга «Детям дали камеру».

Проинспектировать магазин известный телеведущий предложил ребятам сам во время пресс-встречи с ним.

По словам одного из участников фестиваля, многих детей интересовали подробности самого съемочного процесса программы «Магаззино».

Тогда Александр предложил детям не только посмотреть, как это происходит, но и поучаствовать им самим в проверке. Придя в супермаркет, юные теле и радиоведущие разделились по группам и отправились искать просроченную продукцию. По итогам они загрузили три тележки «просрочки».

В завершении ведущий признался, что, когда он работает один, на проверку торговой точки уходит порядка трех-четырех часов, а сегодня, благодаря помощи участников фестиваля, она заняла всего 30 минут.

Приглашенный гость завтра, 3 ноября, посетит программу «Салям» на канале БСТ, проведет тренинг для детей на тему «Без чего телеведущему никак нельзя» и ответит на вопросы журналистов в агентстве «Башинформ». Начало пресс-конференции в 15 часов.