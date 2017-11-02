У пенсионера разорвалось сердце от смертельных ударов, нанесенных жителем Уфы
У пенсионера разорвалось сердце от смертельных ударов, нанесенных жителем Уфы Фото: автор
У пенсионера разорвалось сердце от смертельных ударов, нанесенных жителем Уфы Фото: автор
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
По ходатайству следственных органов Башкортостана судом 44-летнему жителю Уфы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В пресс-службе ведомства сообщили, что вечером 31 октября нетрезвый 44-летний уфимец находился в подъезде одного из домов по улице Степана Кувыкина. Он несколько раз ударил 63-летнего местного жителя в грудь. Пожилой мужчина скончался от тупой травмы груди с разрывом сердца.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в местных СМИ написали о предполагаемом убийце — это якобы местный правозащитник, видеоблогер, известный как «Бацилла» — «борец» с сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что он уже был судим.