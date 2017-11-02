В Башкирии более 90% родителей учащихся Еврейской школы «Ор Авнер» решили изучать башкирский язык Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии более 90% родителей учащихся Еврейской школы «Ор Авнер» решили изучать башкирский язык Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 90% родителей учащихся Еврейской школы «Ор Авнер» высказались за изучение башкирского языка. При этом в школе обучаются 24% евреев, 8% — русских, 24% — татар, 10% — башкир и представители других национальностей. Об этом рассказал главный раввин Башкортостана и Уфы Дан Кричевский. Руководитель конфессии выступил на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и совета Ассамблеи народов республики.

«Еще несколько десятилетий назад мы не могли подумать, что будем собираться вместе за одним столом и решать такие важные проблемы, касающиеся детей, религий. Мы видим и понимаем, что происходит в мире, и убеждаемся, что Россия — самое стабильное место, где можно соблюдать свои национальные традиции, не бояться, что происходит за спиной».

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений показывает, что большинство жителей республики — более 85 процентов, абсолютное большинство — оценивают их позитивно.

«И мы думаем, как сделать в этой ситуации, где и так хорошо, чтобы не 85% было, а все 100%. Еврейская община в республике на протяжении ряда лет старается работать по всем направлениям, и это происходит при полной поддержке республиканских властей», — сказал Дан Кричевский.

Главный раввин отметил, что представители конфессии благодарны за то, что помимо изучения государственных языков, в Башкортостане могут овладевать и своим родным языком. Поэтому они готовы работать, чтобы жизнь в республике стала лучше.

Дан Кричевский процитировал книгу Тора, где говорится, что необходимо сохранить свои имена, свой язык и культуру, и тогда любой народ сохранится.