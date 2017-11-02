Воспитанник детского дома из Башкирии рассказал, каким он видит свое будущее Фото: Альбина Дмитриева











Воспитанник детского дома из Башкирии рассказал, каким он видит свое будущее Фото: Альбина Дмитриева

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Воспитанник Башкирского республиканского детского дома N1 имени Ш. Худайбердина Максим Дудаладов стал победителем всероссийского конкурса эссе «Мое будущее. Каким я его вижу» среди воспитанников детских домов и аналогичных учреждений. Конкурс был организован благотворительным фондом «Открывая горизонты». Данный благотворительный фонд в партнерстве с межрегиональной общественной организацией «Игры будущего» реализует программу социальной адаптации «Полдень».

Как рассказала агентству «Башинформ» педагог-логопед детского дома N1 Альбина Дмитриева, заключительный этап конкурса проходил 28-29 октября в Москве. Его участниками стали 15 финалистов из детских домов по всей России, в том числе 15-летний Максим Дудаладов.

В будущем юноша видит себя водителем-механиком.

«На эту профессию меня вдохновил мой наставник – дядя Олег. Он для меня как отец. Мой родной отец умер, когда мне было 9 лет. Именно его я считаю своим самым терпеливым и внимательным из всех моих учителей. Дядя Олег работает водителем уже много лет и очень хорошо разбирается в автомобильной технике. Мне нравится, когда он берёт меня к себе на работу, где я узнаю очень много нового, что и как устроено, как работает тот или иной механизм. Дядя Олег учит меня правилам дорожного движения, учит правильно ориентироваться на дороге. Когда он что-то чинит, он всегда комментирует свои действия, объясняет, зачем нужно делать так, а не иначе», — пишет о выборе своей будущей профессии Максим.

Для осуществления мечты он составил себе таблицу, где подробно расписал план дальнейших действий с конкретными сроками их реализации.

На первом месте в этой таблице обозначена учеба, на втором – поступление в автотранспортный колледж, на третьем – жилплощадь, на четвертом и пятом – вуз и английский язык, на шестом — открытие и развитие своего бизнеса.

«Я хочу открыть свою автошколу, где мой наставник дядя Олег будет работать инструктором. Затем, если бизнес пойдет успешно, при автошколе планирую открыть и автосервис «АвтоСити», где обучающиеся в автошколе люди на практике смогли бы получать знания по техническому обслуживанию автомобилей. Кроме того, в автосервисе будет производиться диагностика автомобилей, устранение неполадок транспортных средств, шиномонтаж и мытьё автомобилей», — представил юноша видение своего будущего.

Также воспитанник детского дома мечтает о крепкой семье.

«Я надеюсь, что при таком интенсивном рабочем ритме у меня останется время на личную жизнь. Я мечтаю встретить добрую, скромную, начитанную девушку, чтобы в будущем построить семью. Еще мне бы хотелось уделять внимание и другим родным людям: дяде Олегу и старшей сестре Милене. Наверное, у нее к тому времени уже будут муж и дети, мои племянники», — рассказал он в своем эссе.

Дядя Олег – это водитель детского дома, в котором вот уже пять лет живет Максим, рассказала нам педагог-логопед Альбина Дмитриева. По ее словам, подросток очень застенчив и не со всеми идет на контакт, а вот с водителем Олегом они нашли общий язык. Не легко дается ему и учеба, он больше склонен к гуманитарным наукам, но в последнее время стал интересоваться физикой.

«Жюри конкурса подкупило то, что Максим подошел к выбору профессии со всей ответственностью. Он спланировал свое будущее до мельчайших подробностей и намерен строго придерживаться намеченных действий», — рассказала о нем педагог.

Добавим, что на сегодняшний день в Башкирском республиканском детском доме N1 воспитываются более 30 детей. Для них организовано среднее общее образование, а также дополнительные кружки и секции. Всего за время своего существования детский дом воспитал более 5,5 тысячи детей.