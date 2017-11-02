Минземимущества Башкирии разместило на YouTube ролик о сплошной инвентаризации
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии запустило в YouTube видеоролик, информирующий о целях и этапах проведения сплошной инвентаризации. Это необходимо для пополнения казны: по данным налоговой службы, до 20-40% объектов недвижимости являются неучтенными, и, соответственно, за них не уплачиваются налоги. В связи с этим в республике будут проводиться выездные проверки для сверки и уточнения данных Росреестра. О датах проверок население будет оповещено.