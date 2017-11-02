Необходимо уважать языки наций, чтобы сохранить мир и согласие в нашей республике - Глава Башкортостанской митрополии Фото: glavarb.ru Необходимо уважать языки наций, чтобы сохранить мир и согласие в нашей республике - Глава Башкортостанской митрополии Фото: glavarb.ru

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон выступил на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и совета Ассамблеи народов РБ.

«В наше нынешнее время ведется политика по выстраиванию государственных конфессиональных отношений и по изучению языков народов, проживающих в нашей республике. Мне хотелось бы, вслед за Верховным муфтием, поддержать Главу Башкортостана и руководство нашей республики, — сказал он. — Мы согласны с этой политикой и будем в полной мере также принимать участие в сохранении и приумножении тех взаимоотношений, которые сложились в нашей республике, уважать языки, уважать людей. Мы обязаны это поддерживать для того, чтобы сохранить мир».

Глава Башкортостанской митрополии подчеркнул, что наша национальная идентичность является неотъемлемой частью национального самосознания. Она предполагает как общность языка, так и исторического развития культуры, религии, морально-этических норм и этническую однородность.

«Идентичность национальная и язык — это глубоко укорененная духовно-нравственная система, она ощущается во всех сферах человеческой жизни. Особенностью развития межнациональных, межконфессиональных отношений в нашей республике является то, что приводит к нарастанию интеграции между нациями. Одновременно усиливается стремление к сохранению и укреплению своего национального достояния. Это и должно так быть, что является свидетельством национального самосознания», — считает духовный лидер.

Глава митрополии считает, что вопросы, которые связаны с сохранением культурного, языкового многообразия и форм его выражения, особенно актуальны в условиях нашей многонациональной и многоконфессиональной республики.

«В современных условиях, которые во многом обусловлены процессом глобализации, национальный язык и самосознание являются необходимым условием сохранения нацией своих особенностей, которые делают ее отличной от других, помогают сохранить свой неповторимый колорит, — сказал митрополит. — В то же время укрепление межнационального и религиозного сознания невозможно без глубокого понимания того факта, что только в многообразии наших культур и верований, особенно в Республике Башкортостан, мы можем обеспечить подлинное гражданское единство нашего общества».