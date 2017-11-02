Минсельхоз Башкирии назвал лучшие районы по страхованию посевных площадей Фото: Минсельхоз РБ Минсельхоз Башкирии назвал лучшие районы по страхованию посевных площадей Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аграрии Башкортостана застраховали на данный момент около 37,5 тысячи га посевных площадей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, больше всего посевов застраховано в Предуральской степи, на которую приходится свыше 33,3 тысячи га. Из них 15,3 тысячи га застрахованы аграриями Благоварского района.

Хорошие показатели по страхованию посевных площадей отмечаются также в Чишминском, Буздякском и Федоровском районах.