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Минсельхоз Башкирии назвал лучшие районы по страхованию посевных площадей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минсельхоз Башкирии назвал лучшие районы по страхованию посевных площадей Фото: Минсельхоз РБ

Минсельхоз Башкирии назвал лучшие районы по страхованию посевных площадей Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аграрии Башкортостана застраховали на данный момент около 37,5 тысячи га посевных площадей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, больше всего посевов застраховано в Предуральской степи, на которую приходится свыше 33,3 тысячи га. Из них 15,3 тысячи га застрахованы аграриями Благоварского района.

Хорошие показатели по страхованию посевных площадей отмечаются также в Чишминском, Буздякском и Федоровском районах.

Теги: сельское хозяйство, посевные площади, страхование
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