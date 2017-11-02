В столице Башкортостана состоится традиционный «Бал прессы» Фото: ИА "Башинформ" В столице Башкортостана состоится традиционный «Бал прессы» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана состоится «Бал прессы». Это одна из интересных предновогодних традиций работников средств массовой информации республики. Ежегодно мероприятие собирает федеральные, республиканские, районные СМИ, негосударственные, корпоративные издания, журналистов, представляющих различные газеты и журналы, телекомпании, радиостанции, интернет-СМИ.

«Это прекрасная возможность для общения медийного сообщества, подведения итогов уходящего года, возможность поблагодарить тех, кто показал в этом году наилучшие результаты. Представители министерств и ведомств, пресс-службы также отметят наиболее эффективно работавших журналистов», — сообщили организаторы мероприятия.

В этом году «Бал прессы» состоится 15 декабря в комплексе «Версаль». Скоро открывается голосование в преддверии «Бала прессы»: журналистское сообщество выбирает тех, кто заслуживает главных наград праздника — побед в номинациях и звания «Журналист года». Сейчас начинается процесс сбора заявок на открытую номинацию «Журналист года». Все подробности в ближайшее время будут опубликованы на сайтах Агентства печати РБ, Союза журналистов РБ и в официальной группе https://vk.com/balpressy.