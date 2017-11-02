Лучшие актеры, поэт и хормейстер - в столице Башкортостана вручили премии им. Шайхзады Бабича Фото: Олег Яровиков





















Лучшие актеры, поэт и хормейстер - в столице Башкортостана вручили премии им. Шайхзады Бабича Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Лучшие актеры, поэт и хормейстер были удостоены Государственных республиканских молодежных премий им. Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры за 2015-2016 годы. Торжественная церемония вручения наград под председательством вице-премьера Марата Магадеева состоялась сегодня в Правительстве Башкортостана.

«Номинанты поставили перед жюри трудную задачу. Каждый из них был достойным, но жюри определило лучших из лучших. Сегодня мы чествуем тех, кто в сравнительно молодом возрасте сумел внести реальный вклад в литературу, искусство, а значит — процветание культуры нашего народа, — отметил Марат Магадеев. — Уверен, что эта награда будет не последней в вашей творческой деятельности».

Творческий коллектив Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури в составе режиссера Ильсура Казакбаева, актеров Урала Аминова, Рината Баймурзина, Артура Кабирова, Фаниса Рахметова завоевал премию за высокопрофессиональное художественное создание спектакля «Хыялға ҡаршы» («Навстречу мечте») и пропаганду башкирского театрального искусства.

«Мы благодарны такой высокой оценке нашего труда, которая окрылила нас всех пятерых. Это не только наша премия, ведь театр — это коллективный труд. Мы работаем в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури 10 лет. Мы счастливы, что благодаря премии звучит имя нашего театра, повышается его статус», — сказал актер Фанис Рахметов.

Актер Урал Аминов заметил, что впервые в истории театра награду получает такой большой коллектив лауреатов. Исполнитель главной роли в спектакле Артур Кабиров заявил, что больше всего волновался на спектакле, который они играли в день рождения писателя Айгиза Баймухаметова, чья автобиографическая повесть о тяжелых буднях детдомовцев легла в основу постановки. «Тема, которая затрагивается в спектакле, актуальна для разных поколений людей, поэтому, думаю, у спектакля будет долгая творческая жизнь», — считает актер Ринат Баймурзин.

«Прошло 10 лет с тех пор, как, отучившись в Москве в Высшем театральном училище им. Щепкина, мы вернулись работать в Уфу. Поэтому сегодня мы в первую очередь вспоминаем наших учителей. В нашей первой награде есть огромный вклад наших педагогов. Нельзя в этот день не вспомнить покойную Расиму Булатовну Ураксину, вложившую много сил в наше становление. Эту первую в нашей биографии награду мы посвящаем нашим учителям», — говорит Ильсур Казакбаев.

Проректор, заведующая кафедрой хорового дирижирования, доцент Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы РБ им. Т. Сайфуллина Алсу Хасбиуллина удостоена премии за достижения в области хорового искусства.

«С 2013 года в нашей стране возродилось Всероссийское хоровое общество во главе с Валерием Гергиевым, а руководителем филиала в нашей республике являюсь я. Слоган Хорового общества звучит так: «Хор — это прообраз идеального общества». Я считаю, что то внимание, которое оказано сегодня в моем лице хоровому искусству — это значительный вклад в достижение идеального общества в нашей республике и России», — отметила Алсу Хасбиуллина.

Хормейстер сообщила, что в репертуаре всех хоров, которыми она руководит, есть произведения на стихи выдающихся башкирских поэтов, а в репертуаре Хоровой капеллы имеются сочинения и на стихи Шайхзады Бабича.

За книгу «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего») премию получил молодой поэт и журналист, член Союза писателей России Алмас Шаммасов. Поэт заметил, что со времени написания им первого стихотворения в восемь лет прошло 22 года.

«Эта премия носит имя великого башкирского поэта Шайхзады Бабича, на творчестве которого мы воспитывались, росли, традиции которого мы продолжаем в своих произведениях. В своем творчестве мы стремимся отразить все проблемы нашего сегодняшнего бытия, все радости, сложности нашего мира, нашей Родины. Нас всех — литераторов, актеров, музыкантов, художников, объединяет забота о будущем нашего родного края», — заявил Алмас Шаммасов после церемонии награждения.