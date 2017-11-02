Рустэм Хамитов: «Для нашей многонациональной республики идея народного единства имеет особое значение» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



















Рустэм Хамитов: «Для нашей многонациональной республики идея народного единства имеет особое значение» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле Рустэм Хамитов провёл совместное заседание Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

В нём приняли участие духовные лидеры традиционных конфессий, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, руководители силовых структур, представители национально-культурных объединений, деятели науки и образования, спорта, культуры и искусства, печати и СМИ, общественные деятели.

Глава республики отметил, что в федеральной Стратегии государственной национальной политики до 2025 года определены главные её приоритеты – укрепление общегражданской идентичности российской нации, этнокультурное развитие народов страны.

Принята и реализуется соответствующая республиканская программа. Башкортостан ежегодно участвует в федеральных конкурсах, получая финансирование для проведения различных мероприятий. Одновременно на эту работу направляются средства из бюджета республики.

– Правда, при этом большинство заявок и обращений со стороны национально-культурных объединений касаются в основном мероприятий общедоступного свойства, может быть, даже развлекательного характера – национальных праздников, сабантуев, концертов. Безусловно, они нужны, но и так проводятся в достаточном количестве, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам пока не хватает другого – масштабных проектов, идеологического наполнения такого рода мероприятий, идей, которые объединяли бы всех граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Сейчас это очень важно и для республики, и для страны в целом.

По словам Главы региона, текущий мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений показал, что большинство жителей республики – более 85 процентов – оценивают их позитивно.

– Мир и национальное согласие – это самая большая ценность. Мы должны сделать всё для того, чтобы сохранить её, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Руководитель республики поздравил участников совещания с наступающим праздником – Днём народного единства.

– 4 ноября олицетворяет многовековую общую судьбу народов России. Есть много ярких страниц в истории Отечества, отражающих это единство. Независимо от веры и национальности каждый из нас празднует День Великой Победы. Каждый из нас гордится тем, что именно наша страна стала первой космической державой. Нас объединяют литература, культура, искусство, наши общие духовные корни. Всё это делает нас сплочённой нацией, могучей державой, – сказал Рустэм Хамитов. – Для нашей многонациональной республики идея народного единства имеет особое значение. Важно, чтобы наша республика и впредь оставалась территорией мира и согласия, общим родным домом для людей различных национальностей и вероисповеданий.