Болельщиков футбольного клуба «Уфа» оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков Болельщиков футбольного клуба «Уфа» оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1 ноября в Доме футбола состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где обсудили и назначили штрафы нескольким клубам РФПЛ. Среди наказанных есть и «Уфа».

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения №1 за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Уфа» на 10 тысяч рублей», — объяснили представители Российского футбольного союза.

В списке оштрафованных команд после 15-го тура чемпионата России также оказались «Тосно» (за задержку начала матча — 50 тысяч рублей), «Зенит» (за ненормативную лексику болельщиков и использование пиротехники на трибунах — 50 тысяч), «Локомотив» (за оскорбления и дымовые шашки — 80 тысяч). «Амкар» и «Урал» наказали на 20 и 10 тысяч рублей, соответственно, за скандирование фанатами нецензурных слов. По этой же причине оштрафованы «Ростов» (40 тысяч рублей), «Спартак-Москва» (90 тысяч).

Самые большие потери из-за болельщиков понесли тульский «Арсенал» (100 тысяч рублей) и ЦСКА (300 тысяч) — за использование на трибунах и бросание зрителями пиротехнических изделий.