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2 ноября Четверг

Уфа   °

Автолюбители из Башкирии попали в «дорожный капкан» на трассе М-5

ОБЩЕСТВО

Автолюбители из Башкирии попали в «дорожный капкан» на трассе М-5 Фото: группа ДТП и ЧП Уфа, Vk

Автолюбители из Башкирии попали в «дорожный капкан» на трассе М-5 Фото: группа ДТП и ЧП Уфа, Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Автолюбители из Башкортостана попали в «дорожный капкан» на трассе М-5 в Челябинской области. Очевидцы в группах «ВКонтакте» информируют, что на автодороге Сим — Аша днем 2 ноября транспорт «встал» в обе стороны.

«Всё стоит в обе стороны. Снегопад. Фуры на обочине, на встречке, в кювете», — написал в соцсети свидетель, оказавшийся в «дорожном капкане».

По словам водителя, также оказавшегося на этой трассе, одну фуру развернуло поперек дороги, а другая оказалась слева в кювете. Автолюбители со стажем отмечают, что на данном участке дороги ситуация, когда фуры шлифуют на небольшом подъеме, происходит ежегодно.

Теги: дороги, затор
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