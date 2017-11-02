В Уфе работала фабрика звукозаписи Всесоюзного радиокомитета Фото: Книжная палата РБ В Уфе работала фабрика звукозаписи Всесоюзного радиокомитета Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфу приехала экспедиция фабрики звукозаписи Всесоюзного радиокомитета, сообщила газета «Красная Башкирия» в июле 1947 года. Какие произведения башкирского искусства интересовали столичных специалистов? Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Уфе работает экспедиция фабрики звукозаписи Всесоюзного радиокомитета под руководством режиссера Федулова», — говорится в газете. За короткий срок своего пребывания экспедиция провела здесь большую работу. На магнитную ленту было записано свыше 50 произведений в исполнении вокалистов и инструменталистов республики.

«Среди записанных произведений — песни женского хора Башкирской государственной филармонии, музыка секстета домбр Башкирского радиокомитета, выступления солистов оперного театра Хусниярова, Хисматуллина, Кудашева и других», — уточнили в издании.

Справка. Первые советские радиотелеграфные передачи состоялись уже в ноябре 1917 года, а регулярное радиовещание в стране началось в 1924-м. В ноябре 1927 года в Уфе заработала радиостанция Башсовнаркома. Со второй половины 1940-х годов в стране возросла доля художественного вещания за счёт сокращения длительности политических радиопередач. В частности, Башкирский радиокомитет в 1947 году увеличил суточный объём музыкального вещания на 10 минут. В том же году ЦК компартии принял постановление «О мерах по улучшению центрального радиовещания», в котором отмечалось однообразие музыкальных программ и отсутствие системы в пропаганде русской, классической и советской музыки. Особое внимание уделялось пропаганде музыкального творчества национальных республик. Однако эту работу осложняло отсутствие в фондах аудиозаписей. Поэтому в 1947 году в Башкирию приехала экспедиция фабрики звукозаписи Всесоюзного радиокомитета. В дальнейшем эти записи транслировались по Всесоюзному радио, и возможность познакомиться с башкирским музыкальным искусством появилась у жителей всей страны.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.