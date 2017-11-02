В Башкирии оценили стоимость продуктовой корзины Фото: автор В Башкирии оценили стоимость продуктовой корзины Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики республики озвучили средние потребительские цены на социально значимые продукты питания в октябре.

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) стоил в регионе в среднем почти 300 рублей. Свинины — 235 рублей, баранины — 357, кур — 115.

Мороженую неразделанную рыбу можно было приобрести за 134 рубля килограмм, сливочного масла — 488 рублей, подсолнечного масла — 93 рубля.

Средняя цена цельного пастеризованного молока по итогам октября составила в регионе около 47 рублей, цельного стерилизованного молока — почти 61 рубль.

Десяток яиц обошелся жителям Башкирии в 45 рублей, килограмм сахара — в 35, чая и соли — 700 и 9 рублей, соответственно.

Пшеничную муку можно было приобрести в среднем за 28 рублей килограмм, хлеб и булочные изделия — примерно за 44 рубля.

Средняя стоимость шлифованного риса превысила в республике 52 рубля за килограмм, пшена — 23, гречневой крупы — 42, вермишели — 46 рублей.

Что касается овощей и фруктов из потребительской корзины, то здесь цены расположились следующим образом.

Килограмм яблок можно было приобрести за 78 рублей.

Самым дорогим овощем октября-2017 стала морковь — более 20 рублей килограмм.

Второе место поделили между собой репчатый лук и картофель, средняя стоимость которых превысила 18 рублей.

Дешевле всего обошлась жителям Башкирии свежая белокочанная капуста — 13 рублей за килограмм в среднем.