В Башкирии у сдающих нормы ГТО проверили туристические навыки Фото: штаб ГТО в РБ





В Башкирии у сдающих нормы ГТО проверили туристические навыки Фото: штаб ГТО в РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Уфе, на базе ДСО «Чайка», завершился двухдневный прием норматива ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков». Мероприятие организовал муниципальный центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Туристический поход» проводится в естественной природной среде по определенному маршруту в сопровождении двух инструкторов. Группа формируется из успешно прошедших первые два этапа участников, состав группы от восьми до 20 человек. На маршруте проверяются навыки преодоления естественных препятствий: брод, канава, овраг. Проверка осуществляется прохождением препятствий по параллельным веревочным перилам и по бревну. Эти препятствия находятся на маршруте в предварительно установленном начальником дистанции месте и полностью оборудованы для прохождения тестируемыми. Инструктаж и контроль прохождения осуществляется инструкторами групп тестируемых на маршруте похода. Задание считается выполненным при успешном прохождении параллельных перил и бревна.

В итоге за два дня нормативы ГТО «Туристический поход» выполнили 129 человек. Также отдельно для желающих получить золотой знак отличия, было организовано выполнение нормативов по плаванию и стрельбе. По итогам дня нормативы выполнили 510 человек, сообщили в республиканском штабе ГТО.