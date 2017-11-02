Башкирское хозяйство закупило в Венгрии более 200 породистых коров Фото: meatinfo.ru Башкирское хозяйство закупило в Венгрии более 200 породистых коров Фото: meatinfo.ru

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В СП «Урожай» Аургазинского района сегодня поступили 236 нетелей голштино-фризской породы из Венгрии. Животных привезли в семи специальных грузовиках, рассказали в Минсельхозе РБ.

Это уже третья партия КРС, которую в этом году хозяйство приобрело в странах Европы. Первые две партии нетелей были из Голландии. На следующей неделе ожидается еще одна партия животных из Венгрии.

Все нетели — племенные. Потенциал каждой из них 8-10 тыс. кг молока в год. Животные размещаются в Ишлинском молочном комплексе. Новое помещение рассчитано на 1200 голов скота. Здесь уже содержится более 850 нетелей, отел которых ожидается с середины ноября.

Как сообщил руководитель хозяйства Радик Рафиков, кроме импортного скота на молочном комплексе будет и поголовье, приобретенное в башкирских племенных хозяйствах.

ООО СП «Урожай» находится в числе ведущих хозяйств республики. По итогам прошлого года надой на одну корову здесь составил 8074 кг. Ежедневно хозяйство сдает на переработку свыше 20 тонн молока.