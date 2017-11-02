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Статистики назвали самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Статистики назвали самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко Фото: автор

Статистики назвали самый дорогой город Башкирии по ценам на молоко Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Столица Башкирии признана самым дорогим городом республики по ценам на молоко в октябре текущего года. По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, литр цельного пастеризованного молока 2,5-3,2 процента жирности обошелся уфимцам в среднем в 47,35 рубля.

На втором месте Стерлитамак — 47,17 рубля за литр.

Жителям Сибая молоко обошлось в среднем в 46,76 рубля за литр.

Дешевле всего, по данным статистиков, молоко стоит в Нефтекамске — 44,14 рубля.

В целом по Башкирии стоимость литра молока составила в октябре 46,80 рубля.

В сентябре литр молока обходился жителям республики на 33 копейки дороже — в 47,13 рубля.

Теги: статистика, молоко, цены
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