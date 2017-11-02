В Уфе на турнире памяти генерала Хасанова по рукопашному бою собрались более 200 спортсменов из Башкирии и других регионов Фото: автор

















В Уфе на турнире памяти генерала Хасанова по рукопашному бою собрались более 200 спортсменов из Башкирии и других регионов Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Начинай, начинай! Прием используй!» — эти слова сегодня заполнили спортивный зал стадиона «Динамо». Там собрались более 200 спортсменов не только из Башкирии, но и из соседних регионов, чтобы принять участие в турнире по рукопашному бою в память генерал-лейтенанта внутренней службы Анаса Хасанова.

«Турнир у нас ежегодный. Но именно в республиканском масштабе он проходит впервые, — объяснил сын бывшего министра внутренних дел Башкирии Азамат Хасанов. — Папа очень любил спорт и всю жизнь им занимался: это и гимнастика, и боевое самбо. Именно это помогло ему достичь и профессиональных и личных успехов».

Чтобы вдохновить участников, перед ними выступил Алексей Илюшин — силач, который рвет телефонный справочник в тысячу страниц, гнет арматуру и забивает гвозди руками.

«Я занимаюсь этим около года и служу по контракту, — уточнил Алексей Илюшин. — Начал с гвоздей, так и затянуло».

Традиционный турнир в республике проводится накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. Основная масса участников — это дети, которые осенние каникулы решили провести, занимаясь спортом. Также на соревнования подали заявки действующие полицейские, сотрудники Росгвардии и представители других ведомств. Ограничений по возрасту и статусу нет, объяснили организаторы.

«Судьи определят победителей в каждой весовой и возрастной категории. Лучшим вручат спортивные амуниции, медали и кубки», — рассказал агентству «Башинформ» Азамат Хасанов.

На республиканский турнир по рукопашному бою в память генерала Хасанова приехал руководитель Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский» отец Виктор и его воспитанники.

«Тут же мальчишки выступают и нужно, чтобы они себя испытали. Ведь подростки превращаются в мужчин, пройдя определенные испытания, — объяснил протоиерей Виктор Иванов. — Девочки у меня тоже занимаются, но на соревнованиях они не выступают. Я их не пускаю. Барышня должна всё это знать, но не по лицу бить».

Борьба на стадионе «Динамо» развернулась беспрецедентная. Были и поражения, и победы. Но каждый участник получил заряд эмоций, сил и опыт в рукопашном бою.