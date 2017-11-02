Воспитанница УГНТУ Яна Шорохова стала бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу Фото: пресс-служба УГНТУ



Воспитанница УГНТУ Яна Шорохова стала бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Представительница Уфимского государственного нефтяного технического университета Яна Шорохова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по грэпплингу, который прошел в столице Баку.

Как отметил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, бывший аспирант Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, «этот город, который богат лучами солнца и победами уфимцев, мотивирует наших соотечественников завоевывать все больше наград и одерживать другие победы».

УГНТУ — один из опорных вузов России, славится не только стратегическими разработками в области нефти, а также местом в топе международного университетского рейтинга QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings и своими спортивными достижениями.