Талгат Таджуддин: «Самое главнейшее - сохранить наш человеческий язык» Фото: пресс-служба главы РБ Талгат Таджуддин: «Самое главнейшее - сохранить наш человеческий язык» Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сохранение культуры и языков нашей многонациональной отчизны — это общее дело органов власти, общественных и религиозных организаций. Такую позицию высказал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и совета Ассамблеи народов РБ. Глава Башкортостана сегодня встретился за круглым столом с представителями общественных, национальных и религиозной организаций. Одной из тем обсуждения стало сохранение и развития родных языков народов, проживающих в Башкортостане.

«Полностью поддерживаем большие шаги Главы Башкортостана в укрепление этого многообразия. Но здесь еще самое главнейшее — чтобы сохранить наш человеческий язык. Не насилием, не принуждением. До сегодняшнего дня это обеспечивалось и в Башкортостане, и в других регионах нашей страны. Это многообразие невозможно игнорировать», — считает Талгат Таджуддин.

Верховный муфтий подчеркнул, что государственный язык, общий по всей стране, — это великий русский язык, который знают все, «но в то же время сохранение родных языков, наших традиций, нашей культуры и нашей конфессии — это важнейшие задачи».

«Народное единство — это не просто слова. Единство есть тогда, когда есть взаимопонимание, взаимоуважение. Это является основой мира и согласия. Если есть мир и согласие, то, несомненно, мы сильные. Многонациональность и многоконфессиональность не может быть слабостью государства. Российская общность народов состоит из 193 народов», — рассказал духовный лидер мусульман.

Талгат Таджуддин назвал и силы, которые сеют хаос для ослабления государства и народов нашей страны.

«Для нас важнейшая и священнейшая задача — укрепление мира и согласия в Башкортостане и в России. И мы неустанно будем претворять в жизнь все ваши предложения».

Верховный муфтий напомнил о важнейшем этапе нашей истории и выразил надежду, что, вспоминая столетие Октябрьской революции, люди сделают правильные выводы.

«Чтобы наши дети и внуки не остались в растерянности и имели полное представление, ради чего мы живем. Для сохранения жизни и братского сотрудничества, мира и согласия, не должно быть никакого ущемления в развитии родных языков, традиций, культуры», — считает лидер мусульман.

Верховный муфтий отметил, что Совет по государственно-межконфессиональным отношениям при главе РБ делает много для укрепления братского мира и согласия. И эта работа находит полный отклик в сердцах мусульман.