УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Московская школа-пансион для способных и мотивированных детей из разных регионов России «Летово» приглашает уфимских школьников на обучение. Набор на 2018/19 учебный год еще продолжается.

14 ноября в 19 часов в Уфе, в комплексе «Территории 3000» (ул. Менделеева, 134/7) пройдет «Классный час с Летово» — мероприятие для родителей и учеников средней школы, которым интересно получить образование самого высокого уровня и максимально широкие перспективы для ребенка в будущем. На «Классном часе» учителя и администрация школы-пансиона расскажут о компетенциях и образовании будущего, индивидуальном подходе к развитию школьников, билингвальном обучении, сути образовательной модели «Летово». Родители и школьники смогут получить подробную информацию об экзаменах, учебной программе, обучении за счет средств Благотворительного стипендиального фонда, проживании в кампусе, системе дополнительного онлайн-образования. Для детей будет организована познавательно-развлекательная программа: профориентационные тесты, исторические и географические квесты, логические игры.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация.

«Летово» — уникальный проект, который сочетает в себе лучший опыт ведущих физико-математических и гуманитарных школ России, учебных программ школ-пансионов Великобритании и США, а также лучшие практики школ Скандинавии, Сингапура и Австралии. В школе работают лучшие учителя России и приглашенные эксперты-носители английского языка из Великобритании и США. Обучение ведется на двух языках: русском и английском, чтобы без дополнительной подготовки сдать экзамены в любой выбранный вуз — в России или за границей. Каждый ученик сможет выбрать индивидуальную учебную траекторию и изучать предметы в разном темпе, в разной последовательности, на разных уровнях, а после уроков пойти на дополнительные занятия, спорт или кружок по интересам, не покидая территорию кампуса.

Зачисление в «Летово» происходит на основании вступительных испытаний. Все кандидаты, успешно прошедшие конкурс, смогут учиться в школе вне зависимости от материального положения их семей. Если родители не могут оплатить обучение ребенка, стипендиальный фонд школы полностью или частично покроет затраты. Общий стипендиальный фонд «Летово» составляет 7 млрд рублей и является самым крупным в СНГ в сфере образования.

«Я хочу дать социальный лифт всем детям России. Моя мечта — чтобы способные дети со всей страны получили равный доступ к образованию мирового уровня, вне зависимости от зарплаты родителей, — говорит основатель и меценат школы, владелец группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович. — Выпускникам мы гарантируем поступление в Топ-10 вузов России и Топ-50 университетов мира, без дополнительных усилий со стороны родителей».

Заявки на поступление ждут от учеников 6-8 классов на сайте letovo.ru.