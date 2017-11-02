Рыбак из Башкирии отправился на озеро и пропал - ведутся поиски Фото: группа Новости Магнитогорска, Vk Рыбак из Башкирии отправился на озеро и пропал - ведутся поиски Фото: группа Новости Магнитогорска, Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане житель деревни Аслаево — 39-летний Рустам Янгаитов — 13 октября этого года отправился на озеро в Абзелиловском районе и пропал. До сих пор о нем нет никаких вестей. К поиску были подключены магнитогорские волонтеры — отряд «Легион-СПАС».

Приметы мужчины: рост 178 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в камуфлированную черно-коричневую спецодежду, зимнюю куртку, тонкие летние штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Всех, кто видел Рустама Янгаитова и знает что-то о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-963-094-50-85 (Денис), 8 (351) 2-777-911 (горячая линия отряда) или 02.