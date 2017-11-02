УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Башкортостана Лилия Гумерова провела заседание рабочей группы Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

«В феврале 2017 года в рамках V Международного юридического форума совместно с Судом по интеллектуальным правам и Роспатентом проводился «круглый стол» на тему «Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы», — отметила сенатор.

«Эта тема чрезвычайна актуальна. Совет Федерации, являясь палатой регионов, большое значение придает вопросам экономического развития субъектов Федерации, продвижению национальных и культурных традиций народов России, — подчеркнула Лилия Гумерова. — У всех регионов есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. Продвижение положительного имиджа каждого субъекта или города, развитие территориальных брендов может стать важным источником пополнения региональных бюджетов».

Лилия Гумерова отметила, что российские регионы обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями — это «Башкирский мед», «Хохлома», «Городецкая роспись», «Тульский пряник».

По ее словам, «одним из механизмов, способствующих успешному продвижению продукции на рынке, является использование такого объекта интеллектуальной собственности как «наименование места происхождения товара».

«Сегодня многие зарегистрированные НМПТ, например, «Жостово», «Федоскино», «Рязанские узоры», не имеют пользователей и не поддерживаются. За время действия законодательства в области НМПТ более чем из половины регионов России не подано ни одной заявки. Это означает, что субъектами и действующими на их территориях производителями потенциальные возможности, заложенные в НМПТ, практически не используются. Необходимо и дальше двигаться в направлении совершенствования законодательства в этой области», — сказала Лилия Гумерова.

Она отметила необходимость проработки вопроса о внесении изменений в Гражданский кодекс в части совершенствования механизма правовой охраны НМПТ, а также дополнения перечня охраняемых объектов интеллектуальных прав новым объектом — «географическое указание». Для обсуждения данных вопросов, по словам парламентария, в Совете Федерации принято решение провести в расширенном формате, с приглашением представителей регионов, обсуждение вопросов поддержки и развития региональных брендов.

«По итогам этой работы мы будем выходить на разработку изменений в действующие нормативные правовые акты, обратимся в Правительство с рекомендациями», — сказала Лилия Гумерова.