В Башкирии горожанина осудят за порчу арт-объекта «Я люблю Белебей» Фото: группа Белебей – BEST, Vk В Башкирии горожанина осудят за порчу арт-объекта «Я люблю Белебей» Фото: группа Белебей – BEST, Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу по факту вандализма. В пресс-службе ведомства сообщили, что житель Белебея в сентябре 2017 года, выражая явное неуважение к обществу, нанес надписи аэрозольной краской на стеле «Я люблю Белебей». Арт-объект расположен по улице Интернациональной.

Местный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах». При расследовании преступления нарушитель был найден. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ до одного года либо арест на срок до трех месяцев.