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2 ноября Четверг

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В Туймазах стартовало первенство сборных команд федеральных округов по хоккею

СПОРТ

В Туймазах стартовало первенство сборных команд федеральных округов по хоккею Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

В Туймазах стартовало первенство сборных команд федеральных округов по хоккею Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На льду «Туймазы-Арены», которая носит имя заслуженного тренера России Сергея Гимаева, стартовали всероссийские соревнования. На первенство сборных команд Федеральных округов по хоккею приехали более 200 мальчишек до 14 лет.

«В соревнованиях примут участие команды, представляющие шесть федеральных округов — Приволжский, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный, Уральский, Центральный, Южный и сборная команда города Москвы. В рамках турнира каждая команда проводит по шесть матчей, встречаясь с каждым из соперников», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики.

Торжественная церемония открытия хоккейного турнира состоится 2 ноября в 16.30 по местному времени.

Теги: хоккей, всероссийское первенство
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