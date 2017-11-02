Представителям СМИ Башкортостана вручили федеральные награды Фото: Олег Яровиков

















Представителям СМИ Башкортостана вручили федеральные награды Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В преддверии праздника Дня народного единства в Доме профсоюзов Башкортостана состоялась торжественная церемония награждения работников республиканских СМИ Почетными грамотами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Заслуженные награды за высокие достижения в профессиональной деятельности получили журналисты, работники издательств, типографий, редакционных структур, радио- и телекомпаний.

«В этом зале собрались лучшие представители отрасли. Среди вас есть люди, чей труд, возможно, и не очень заметен — это печатники, представители кадровых служб, корректоры. Но все вы делаете общее дело — служите интересам общества, интересам своих зрителей и читателей. Я очень признателен вам за вашу любовь и преданность профессии», — поприветствовал награжденных заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации республики Марат Газизов.

Свою заслуженную награду сегодня получила Разида Ахметзянова, отдавшая любимой профессии большую часть жизни. Вот уже 40 лет она является печатником Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой.

«Я пришла в издательство молодой девушкой и проработала в одном цехе 40 лет, — рассказала она агентству «Башинформ». — В будущем году нашему издательству «Китап» исполняется 100 лет и мне очень приятно, что 40 из них я прошла вместе с своим любимым коллективом. Спасибо всем, за то, что мой скромный вклад в профессию оценили на таком высоком уровне».

Другая участница церемонии — Оля Нигматуллина из Татышлинского района. Она ответственный секретарь единственной в республике газеты, выпускающейся на удмуртском языке, — «Ошмес» («Родник»).

«Наша аудитория, может быть, и не такая большая, но мы гордимся тем, что можем доводить полезную социальную информацию до читателей на родном удмуртском языке. И это очень важно, от своих читателей мы слышим только слова благодарности», — поделилась она своей радостью.

Стоит отметить, что торжественное награждение было организовано Республиканским комитетом профсоюза работников культуры. Всего обладателями Почетных грамот профильного федерального ведомства стали 21 представитель СМИ Башкортостана.

С 2010 года этой грамотой были награждены более 200 работников печати и полиграфии республики.