УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана Литературный фестиваль «Голоса молодых» открывает новые имена. 17 ноября Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой проводит литературный фестиваль молодых писателей Башкортостана «Голоса молодых».

Книги в этой серии начали выходить с 2004 года. За эти годы издательство «Китап» дало путевку в жизнь многим начинающим поэтам и писателям. В 2016-2017 годах в издательстве «Китап» увидели свет 10 книг молодых писателей на башкирском, татарском и русском языках. Это «Сад души моей» Шауры Туйсиной, «Звездный платочек» Зухры Сафиной, «Синие цветы» Лейсан Маракановой, «Счастлива ли ты?» Гулии Гараевой, «Когда я стану солнцем…» Артура Дарры, «Моя ли жизнь?..» Эвиты Гайнет, «Всего лишь миг» Нурлана Ганиева, «Тепло пуховой шали» Разины Зайнетдиновой, «Авторитет отца» Зульфии Салиховой, «Отца я видела во сне» Тансулпан Расуль.

На фестивале читательскую аудиторию ждет встреча с молодыми писателями и поэтами — авторами книг, вышедших в серии «Голоса молодых». Желающие смогут получить у них автографы. В программе праздника — выступления ведущих молодых артистов башкирской эстрады. Будет организована расширенная выставка-продажа книг издательства «Китап».

Начало — в 11.00 в актовом зале Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой (проспект Октября, 2). Вход свободный.