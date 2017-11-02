В столице Башкортостана прошла презентация книги башкира из Ростова-на-Дону Махмута Салимова Фото: пресс-служба Исполкома Курултая башкир













В столице Башкортостана прошла презентация книги башкира из Ростова-на-Дону Махмута Салимова Фото: пресс-служба Исполкома Курултая башкир

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана прошла презентация книги Махмута Салимова «А все-таки мы живы». Махмут Салимов - кадровый военный, подполковник в отставке, ветеран боевых действий, писатель, член Союза писателей Башкортостана и России, общественный деятель, руководитель Башкирского общества Ростова-на-Дону.

В своей книге «А все-таки мы живы» автор раскрывает малоизвестные стороны военной истории башкирского народа, делится воспоминаниями о военных офицерских буднях, через которые можно узнать о быте, традициях и культуре башкир. Устные предания и легенды башкир дополнены подлинными историческими фактами и событиями. Книга состоится из трех частей: «Страницы родословной», «Сказки моего детства» и военных рассказов. Книга вышла в издательстве «Китап» тиражом 1000 экземпляров.

«Книга посвящена моей матери Шамсикамяр Салимовой, которой в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения, и отцу Бакиру Салимову, — отметил автор. — Я пишу на русском языке, потому что я в 1977 году уехал из Башкирии. Но я знаю родной башкирский язык и могу говорить свободно».

На презентацию в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди собрались известные писатели и общественные деятели, однокашники и однополчане, единомышленники и друзья автора. Были подготовлены выставочные стенды, посвященные творчеству Махмута Салимова и деятельности 1-го Башкирского полка «Любизар». Презентацию украсили выступления артистов и студентов театрального факультета Уфимского института искусств, которые читали фрагменты книги.