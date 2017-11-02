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2 ноября Четверг

Уфа   °

Солисты Башкирского театра оперы и балета примут участие в Большом этнографическом диктанте

КУЛЬТУРА

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Солисты Башкирской оперы — заслуженный артист Башкортостана Владимир Копытов и лауреат Всероссийского конкурса Любовь Буторина примут участие в культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». Звезды уфимской сцены приглашены как почетные гости и участники.

Большой этнографический диктант напишут накануне Дня народного единства, 3 ноября. Акция будет организована в каждом регионе страны. В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Теги: этнографический диктант
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