В Башкирской филармонии имени Хусаина Ахметова впервые прозвучала его квартетная музыка Фото: Георгий Шишкин

















В Башкирской филармонии имени Хусаина Ахметова впервые прозвучала его квартетная музыка Фото: Георгий Шишкин

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова впервые прозвучала его квартетная музыка. В Органном зале Струнный квартет выдающегося башкирского композитора исполнил коллектив под руководством Рустэма Сулейманова.

Жанр Струнного квартета традиционно считается одним из самых интеллектуальных, способных выразить философские размышления и глубокие эмоциональные переживания. Премьера первого сочинения башкирской музыки в этом жанре, написанного в 1963 году, состоялась в исполнении знаменитого квартета им. Римского-Корсакова Ленинградской филармонии. Впоследствии произведение Х. Ахметова в Шаляпинском зале играл Струнный квартет Сергея Саркисянца.

Первое отделение камерного концерта Струнного квартета Рустэма Сулейманова продемонстрировало срез развития башкирской музыки, преемственность поколений. Три сочинения — Хусаина Ахметова, члена Союза композиторов России Азамата Хасаншина и недавнего выпускника Уфимского института искусств Урала Мухамедьярова были очень показательны в плане поисков музыкального языка, синтеза национальных музыкальных традиций с академическими формами. В зале присутствовали два автора — Азамат Хасаншин и Урал Мухамедьяров.

Во втором отделении концерта прозвучали популярные танго Астора Пьяццоллы, Кумпарсита Э.М. Родригеса, Аргентинское танго К. Гарделя. Каждое произведение предварял подробный рассказ музыковеда Виктории Симоновой об истории его создания.

Струнный квартет Рустэма Сулейманова создан в 2014 году, постоянно выступает на разных концертных площадках Уфы. В составе квартета — выпускники музыкальных вузов России, лауреаты международных конкурсов Рустэм Сулейманов (первая скрипка), Нурия Султаншина (вторая скрипка), Асия Юнусбаева (альт), Никита Иванов (виолончель). Музыканты стремятся возродить традицию исполнения квартетной музыки, особенно популярную в Башкирии в прежние годы.

Рустэм Сулейманов — известный скрипач и дирижер, лауреат Государственной премии имени Шайхзады Бабича и всероссийских конкурсов, выпускник Уфимского института искусств (класс профессора Александра Шисмана) и Санкт-Петербургской консерватории им. Н. Римского-Корсакова (класс профессора Р. Э. Мартынова), аспирант Казанской консерватории. В разные годы руководил симфоническим оркестром Башкирского театра оперы и балета, Национальным симфоническим оркестром, Молодежным симфоническим оркестром.