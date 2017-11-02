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В Уфе Госжилнадзор проверил «рассыпающийся» дом на улице Бессонова

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе Госжилнадзор проверил «рассыпающийся» дом на улице Бессонова Фото: Госкомжилстройнадзор РБ

В Уфе Госжилнадзор проверил «рассыпающийся» дом на улице Бессонова Фото: Госкомжилстройнадзор РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору внепланово проверил управляющую организацию, ответственную за состояние многоквартирного дома №25 по улице Бессонова. Жильцы пятиэтажки обратились в ведомство в связи с наличием многочисленных дефектов в несущих стенах. Инспекторы зафиксировали многочисленные разрывы отмостки от цоколя дома. Это водонепроницаемое покрытие по периметру здания, необходимое для защиты фундамента от дождевых вод и паводков.

«Со стороны подвального помещения выявлены вертикальные трещины на фундаментных блоках. На стенах дома имеются многочисленные трещины, в том числе шириной более 1 мм, зафиксировано разрушение кирпичной кладки, отслоение штукатурного слоя. В одной из квартир трещины есть и на внутренних стенах. Управляющей компании выдано предписание провести мероприятия по предупреждению дальнейшей деформации, исполнение на контроле», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Теги: жилищный надзор, дефекты, стены
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