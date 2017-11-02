В столице Башкирии 4 ноября - в День народного единства состоятся сельхозярмарки Фото: ИА "Башинформ" В столице Башкирии 4 ноября - в День народного единства состоятся сельхозярмарки Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 4 ноября — в День народного единства состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки.

Приобрести овощную, медовую и другую продукцию, не требующую соблюдения температурного режима, можно будет на ярмарочных площадках в трех районах Уфы.

Так, в Ленинском районе ярмарки пройдут на площадке трамвайного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

В Октябрьском районе торговля традиционно развернется на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского.

Еще одна сельскохозяйственная ярмарка будет ждать уфимцев в Орджоникидзевском районе, на площади имени Орджоникидзе, сообщили в администрации Уфы.