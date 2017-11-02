В Башкирии обновляют сельские дома культуры Фото: администрация Шаранского района







В Башкирии обновляют сельские дома культуры Фото: администрация Шаранского района

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане продолжается реализация проекта «Реальные дела» и приоритетного проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия». Накануне после капитального ремонта в рамках реализации этих проектов вновь свои двери распахнул сельский дом культуры села Чалмалы.

Как сообщили в районной администрации, на это знаменательное событие была приглашена 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной Думы Рима Баталова.

С приветственным словом к жителям села обратился глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин.

«Спасибо населению Чалмалинского сельсовета за активное участие в проекте «Реальные дела». Согласно этому проекту была проведена работа по замене окон, дверей, покрашены стены, потолки и пол. Объем выделенных средств составил 297 тысяч рублей, из которых 270 тысяч рублей субсидия из бюджета республики, 27 тысяч рублей — средства местного бюджета», — сказал глава района.

Рима Баталова высказала слова благодарности за сплоченность населения Шаранского района, за участие в таких проектах, как «Реальные дела».

«Мы с вами можем достигнуть больших высот, и только вместе взявшись за дело, можем его завершить», — отметила депутат Госдумы, прославленная спортсменка.

В тот же день в общеобразовательной средней школе села Чалмалы открылся обновленный спортивный зал, ремонтные работы в котором также были проведены по проекту «Реальные дела». Здесь была проведена работа по замене полов, окон и дверей, покрашены стены и потолки. Отремонтированы раздевалка и душевые комнаты. Велись работы по обновлению осветительных приборов. На ремонт было выделено 906 тысяч рублей. На сумму в 80 тысяч рублей приобретены спортивное оборудование, шведская стенка, скамейки, маты, планка для прыжков в высоту, подкидной мостик, баскетбольные щиты.

Глава района Ильгиз Самигуллин и депутат Госдумы Рима Баталова поздравили руководство школы с окончанием ремонта.

«Это большое событие для жителей сельского поселения, ведь школьный спортзал — это практически единственное место учащихся для занятий спортом. Надеюсь, после окончания каникул дети будут тренироваться в этом обновленном спортивном зале с большим удовольствием», — сказала Рима Баталова.

Как сообщало агентство «Башинформ», на этой неделе в одном из крупных сельских населенных пунктов республики, селе Наумовка Стерлитамакского района, при местном Доме культуры открылся многофункциональный клуб, отремонтированный в рамках приоритетного проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия».