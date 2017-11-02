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2 ноября Четверг

Уфа   °

В Уфе пройдет очередная акция помощи для бездомных

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет очередная акция помощи для бездомных Фото: с сайта http://mintrudrb.ru/

В Уфе пройдет очередная акция помощи для бездомных Фото: с сайта http://mintrudrb.ru/

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 ноября с 15 до 16 часов в Советском районе Уфы на улице Вокзальной, 39а, пройдет очередная акция срочной социальной помощи лицам без определенного места жительства «Право на жизнь».

Бездомных обеспечат продуктовыми наборами, одеждой, обувью. Им будет оказана первая доврачебная медицинская помощь, юридическая и психологическая поддержка.

Уфимцы также могут оказать помощь нуждающимся в виде бывшей в употреблении мужской одежды и обуви. Прием будет осуществляться здесь же. С организатором акции — Республиканским комплексным социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства — можно связаться по телефонам (347) 279-44-92, 287-28-66.

Теги: благотворительность
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