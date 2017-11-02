В Белебеевском районе Башкирии участники программы расселения из аварийного жилья получат новые квартиры Фото: Олег Яровиков В Белебеевском районе Башкирии участники программы расселения из аварийного жилья получат новые квартиры Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В поселке Приютово Белебеевского района 3 ноября состоится торжественная сдача нового пятиэтажного дома на бульваре Мира, 19. Ключи от новых квартир в нем получат пять детей-сирот и 56 участников программы расселения из аварийного жилищного фонда.

Как сообщили в пресс-службе Госстроя Башкирии, возле дома расположены детская, спортивная и хозяйственные площадки, стоянка для транспортных средств.

Площадь однокомнатных квартир в новом доме варьируется от 33 до 39,40 квадратных метров, двухкомнатных — от 48,60 до 63,60 «квадратов», трехкомнатных — от 67,63 до 72,76 квадратных метров.

Общая площадь квартир превышает 3169 квадратных метров, жилая из которых — более 1770 метров.