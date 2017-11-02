УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Начался очередной учебный год в Республиканской литературной школе (РЛШ) «КоРифеи». Для участия в проекте приглашаются подростки и молодежь, также могут приходить все желающие, интересующиеся литературным творчеством.

В новом учебном году занятия РЛШ «КоРифеи» будут проводиться еженедельно по вторникам в 17.00 попеременно по двум адресам (в зависимости от программы): в актовом зале здания Союза писателей Республики Башкортостан (ул. Коммунистическая, 34) или в актовом зале гимназии №82 (ул. Ульяновых, 13, корп. 1, остановка транспорта «13-я больница»).

Занятия включают творческую лабораторию — обсуждение работ студентов литературной школы и лекции или мастер-класс по направлениям: «Литературное мастерство: теория и практика», «Введение в журналистику», «Теория и практика литературного перевода», «Литературоведение и литературная критика», «Литературный лекторий». Можно посещать все занятия или выбирать из программы по любому из предложенных курсов. В конце учебного года по пройденным курсам выдается сертификат. Вход на все занятия свободный.

Открытие РЛШ «КоРифеи» состоялось 31 октября в актовом зале Союза писателей Республики Башкортостан. Актриса Национального молодежного театра Элина Гусева и киноактер, каскадер Евгений Вдовин показали спектакль «Шаверма по-питерски», поставленный молодым режиссером Юлией Саубановой по пьесе воспитанницы республиканской литшколы «КоРифеи» из села Ангасяк Сусанны Минасян. Выступали со стихами, песнями и речами дети и взрослые — главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин, директор гимназии №82 Юлия Тютченко, тележурналист, молодой прозаик Алина Гребешкова. Закончилось фееричное действо выступлением знаменитой эксцентрик-группы «Санки».

Проект «КоРифеи», выросший на Рифейских (Уральских) горах, собирает для общения, обмена знаниями, идеями, мыслями, образами, чувствами корифеев культуры и молодежь, будущих корифеев. Проект включает Республиканскую литературную школу (работает в течение учебного года), литературные фестивали и выездные литературные школы. Литературная школа «КоРифеи» организована редакцией общественно-политического и литературно-художественного журнала «Бельские просторы» совместно с Союзом писателей РБ, БГПУ им. М. Акмуллы и местным отделением «Ассоциации учителей литературы и русского языка» при поддержке организаций, работающих с подростками и молодежью, в рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта «КоРифеи».