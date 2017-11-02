В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс на лучшее освещение темы профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ Фото: Depositphotos.com В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс на лучшее освещение темы профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ Фото: Depositphotos.com

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания журналистов и редакции изданий к формированию позитивного общественного мнения о здоровом образе жизни, проблемам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подрастающего поколения, повышения профессионального мастерства журналистов; расширения читательской и зрительской аудитории.

Участниками могут выступать редакции республиканских газет и журналов, городских, районных, объединенных газет, а также республиканские электронные СМИ (интернет, телевидение и радио). Принимаются материалы различных жанров – статья, репортаж, интервью, очерк, радио-, телепередачи.

Организаторы конкурса — Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана, Союз журналистов республики. Положение опубликовано на официальном сайте Агентства печати в разделе «Документы».

На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с 1 января 2017 года по 15 декабря 2017 года. Количество материалов не ограничивается. Материалы принимаются до 20 декабря 2017 года по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 45, каб. 420, 422 (тел. 218-07-73, 218-07-76).