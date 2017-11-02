В Уфе вынесли приговор водителям, по вине которых пострадали девочка и её бабушка Фото: скриншот видео пострадавшей стороны | Видео: предоставлено пострадавшей стороной В Уфе вынесли приговор водителям, по вине которых пострадали девочка и её бабушка Фото: скриншот видео пострадавшей стороны | Видео: предоставлено пострадавшей стороной

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего и 26-летнего местных жителей. Они признаны виновными по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщили, что днем в ноябре 2015 года 56-летний водитель автомобиля «ГАЗель», поворачивая налево с улицы К. Маркса на улицу Достоевского, создал помеху встречному автомобилю Opel Astra, чем нарушил ПДД. При этом 26-летний владелец иномарки также не соблюдал установленные нормы, превысив допустимую скорость движения. Чтобы избежать столкновения, он свернул на тротуар, где сбил 59-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку. Пострадавшие с травмами головы были доставлены в больницу. В результате ДТП им был причинен тяжкий вред здоровью. Пожилая женщина длительное время находилась в коме, перенесла тяжелую операцию на головном мозге и более месяца провела в лечебном учреждении.

Подсудимые признали свою вину. Суд приговорил каждого к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года и обязал выплатить по два миллиона рублей пострадавшим.

Напомним, в агентство «Башинформ» обратился отец пострадавшей девочки. По его словам, следователь заволокитил дело, и оно никак не могло дойти до суда. После резонанса дело все-таки было передано в суд.

«Никто на связь со стороны предполагаемого виновника не выходил. Никто за это время не справился о состоянии здоровья дочери и матери и, конечно же, не извинился, — добавил он. — Хотим предупредить остальных людей о том, что в центре города могут разъезжать такие лихачи и сбивать пешеходов. По независимой экспертизе скорость предполагаемого виновника больше 102 км/ч. По моему мнению, виновник ДТП — водитель, который на высокой скорости несется и не видит преград на своем пути. Даже если он увидел препятствие на перекрестке, он должен был тормозить, а не пытаться объезжать с выездом на тротуар. Хотелось бы, чтобы наша судебно-правовая, юридическая система как-то ограждала граждан от таких ситуаций, хотя в нашем случае это уже ретроспективно», — рассказал агентству «Башинформ» уфимец и добавил, что они вынуждены были написать письма президенту России, главе Башкортостана, в прокуратуру.

Как сообщалось ранее, российский адвокат, доктор юридических наук, член Центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещёв также прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию с расследованием дела о ДТП двухлетней давности, в котором пострадали пешеходы.

«Конечно, это один из самых вопиющих случаев, о которых мне приходилось слышать. Безобразие, что уголовные дела в России расследуются просто годами, в то время как в уголовно-процессуальном кодексе срок определен как два месяца. Но я не помню в своей длительной практике ни одного дела, которое было бы расследовано в такие сроки. И вот эта порочная практика в несложных делах, тянущихся годами, приводит к тому, что деньги налогоплательщиков уходят на обеспечение правоохранительных органов», — выразил свою точку зрения известный адвокат.