В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкортостана, администрация Кумертау подписали соглашения с ООО АПП «Энергомаш» и ООО «Свердловская энергоремонтная компания» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередач, кабельных сетей. Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.

Реализация этих двух проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест.

В целях внесения соответствующих сведений в реестр резидентов ТОСЭР необходимые документы направлены в Минэкономразвития России.