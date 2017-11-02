Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.15 ↑

EUR 67.71 ↓

2 ноября Четверг

Уфа   °

В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ

В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкортостана, администрация Кумертау подписали соглашения с ООО АПП «Энергомаш» и ООО «Свердловская энергоремонтная компания» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередач, кабельных сетей. Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.

Реализация этих двух проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест.

В целях внесения соответствующих сведений в реестр резидентов ТОСЭР необходимые документы направлены в Минэкономразвития России.

Теги: инвестпроекты, ТОСЭР, Кумертау, резиденты
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть