В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау»
В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ
В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР «Кумертау» Фото: Минэкономразвития РБ
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Минэкономразвития Башкортостана, администрация Кумертау подписали соглашения с ООО АПП «Энергомаш» и ООО «Свердловская энергоремонтная компания» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».
Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередач, кабельных сетей. Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.
Реализация этих двух проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест.
В целях внесения соответствующих сведений в реестр резидентов ТОСЭР необходимые документы направлены в Минэкономразвития России.