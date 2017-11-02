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2 ноября Четверг

Уфа   °

В Уфе на дороге опрокинулась груженая помидорами «ГАЗель»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе на дороге опрокинулась груженая помидорами «ГАЗель» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Уфе на дороге опрокинулась груженая помидорами «ГАЗель» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на мосту по улице Тоннельной 2 ноября произошло ДТП с участием двух машин. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что после столкновения с легковым автомобилем грузовая «ГАЗель» повалилась на бок. Весь груз — коробки с помидорами — оказался на проезжей части.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Тем временем, аварию уже с юмором обсуждают в соцсети. Автолюбители отмечают, что не все помидоры доедут до прилавка.

Теги: ДТП
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