В Уфе на дороге опрокинулась груженая помидорами «ГАЗель» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Уфе на дороге опрокинулась груженая помидорами «ГАЗель» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на мосту по улице Тоннельной 2 ноября произошло ДТП с участием двух машин. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что после столкновения с легковым автомобилем грузовая «ГАЗель» повалилась на бок. Весь груз — коробки с помидорами — оказался на проезжей части.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Тем временем, аварию уже с юмором обсуждают в соцсети. Автолюбители отмечают, что не все помидоры доедут до прилавка.